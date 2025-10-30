Chronist verschwundener Häuser: Rudi Hüttel erhält Klingenthaler Bürgerpreis

Der Zwotaer wurde im Klingenthaler Stadtrat geehrt. Die Geschichte von 450 Häusern hat er aufgearbeitet und sie der Nachwelt hinterlassen.

Große Ehre für Rudi Hüttel: Der 90-jährige Zwotaer ist mit dem diesjährigen Bürgerpreis der Stadt Klingenthal ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte zur Stadtratssitzung am Dienstag. Rudi Hüttel, der früher als selbstständiger Gutachter arbeitete, hat die Geschichte von 450 mittlerweile verschwundenen Häusern dokumentiert. Seine... Große Ehre für Rudi Hüttel: Der 90-jährige Zwotaer ist mit dem diesjährigen Bürgerpreis der Stadt Klingenthal ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte zur Stadtratssitzung am Dienstag. Rudi Hüttel, der früher als selbstständiger Gutachter arbeitete, hat die Geschichte von 450 mittlerweile verschwundenen Häusern dokumentiert. Seine...