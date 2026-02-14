MENÜ
Vorfreude: die Teilnehmenden der 12. Meisterkurse.
Bild: Robert Reissner
Vorfreude: die Teilnehmenden der 12. Meisterkurse.
Vorfreude: die Teilnehmenden der 12. Meisterkurse. Bild: Robert Reissner
Oberes Vogtland
Chursächsische Meisterkurse in Bad Elster: Festival der Klänge
Redakteur
Von Lutz Kirchner
40 Musiker aus 13 Nationen treffen sich in Bad Elster. Die internationalen Chursächsischen Meisterkurse sind ausgebucht. Das Rahmenprogramm bietet klangvolle Erlebnisse.

Die 12. Internationalen Chursächsischen Meisterkurse verzeichnen eine volle Auslastung. 40 Musiker aus 13 Nationen kommen vom 23. Februar bis 1. März nach Bad Elster. Die Veranstaltung unterstützt seit 2014 gezielt den musikalischen Nachwuchs auf internationaler Ebene. Das wurde von der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH mitgeteilt.
