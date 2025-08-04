ClockClock live: Ein Abend voller Energie und Emotionen in Oelsnitz

Oberes Vogtland
Die aufstrebende Elektropop-Band trat am Sonntagabend vor 600 Fans auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz auf. Das Konzert zeigte, weshalb die Gruppe in der Musikbranche derzeit aufhorchen lässt.
Selbstbemalte T-Shirts, hochgehaltene Herzen und jede Menge Konfetti-Regen: Der Auftritt der Elektropop-Band ClockClock verwandelte am Sonntagabend den Innenhof von Schloss Voigtsberg in eine stimmungsvolle Konzertbühne. Rund 600 Besucher ließen sich vom nasskalten Wetter nicht abhalten, die aufstrebende Band mit Sänger Bojan „Boki“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.