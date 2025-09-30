Container-Ärger in Klingenthal: Gibt‘s bald nur noch einen zentralen Standort?

Probleme mit Sauberkeit sorgen im Stadtrat für Unmut.

Mangelnde Sauberkeit an Standorten mit Kleidercontainern hat Danilo Kaune (AfD) im Klingenthaler Stadtrat kritisiert. In Zwota sei ein Container sogar offen, und es regne dort rein, sagte er und mahnte eine Verbesserung an. „Wir sind Tourismusgebiet.“ Auch Tino Metschnabl (CDU) sieht Handlungsbedarf. Durch gutes Zureden komme man bei dem...