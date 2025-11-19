Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum.
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum.
Ein Auto prallte am Dienstag in Schöneck gegen einen Baum. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Oberes Vogtland
Dacia prallt nahe Schöneck gegen einen Baum
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwer verletzter Fahrer und Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls im Oberen Vogtland.

Am Dienstagfrüh ist ein Dacia-Fahrer mit seinem Pkw im Oberen Vogtland an einen Baum geprallt und wurde dabei schwer verletzt. Was geschehen war, schildert die Polizei am Mittwochmittag so: Der 57-Jähriger habe die Oelsnitzer Straße in Schöneck aus Richtung Arnoldsgrün kommend befahren. Kurz nach dem Abzweig des Birkenhäuserwegs sei er nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall in Arnoldsgrün: Auto prallt gegen Baum und brennt aus
In Arnoldsgrün hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet.
Ein 64-Jähriger ist am Montagabend im Oberen Vogtland verunglückt. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
10.11.2025
1 min.
Autofahrerin im Vogtland stürzt Abhang hinab: 68-Jährige verletzt
Bei Schöneck ist eine Frau an einem Abhang verunfallt.
Bei einem Unfall in Schöneck ist am Sonntagabend eine Autofahrerin einen Abhang hinuntergefahren und hat sich dabei verletzt.
Jonas Patzwaldt
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel