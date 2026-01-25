Damit erfolgreiche Skispringer wieder aus Sachsen kommen: Neue Vogtlandschanzen in Klingenthal nach Sport-Vorbildern benannt

Im Klingenthaler Ortsteil Mühlleithen sind im Rahmen der Landesjugendspiele vier neue Nachwuchsschanzen eingeweiht worden. Höhepunkt war die Benennung nach Klingenthaler Ski-Legenden. Wer sich davon sichtlich gerührt zeigte.

Sie ist eine Pionierin des Damenskispringens, eng mit dem VSC Klingenthal verbunden und künftige Namensgeberin der kleinsten Vogtlandschanze in Mühlleithen: Mit sichtlicher Rührung weihte Ulrike Gräßler die neue K10 am Samstag im Rahmen der Landesjugendspiele offiziell ein. „Es ist für mich eine besondere Wertschätzung, gerade auch die... Sie ist eine Pionierin des Damenskispringens, eng mit dem VSC Klingenthal verbunden und künftige Namensgeberin der kleinsten Vogtlandschanze in Mühlleithen: Mit sichtlicher Rührung weihte Ulrike Gräßler die neue K10 am Samstag im Rahmen der Landesjugendspiele offiziell ein. „Es ist für mich eine besondere Wertschätzung, gerade auch die...