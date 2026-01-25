MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Damit erfolgreiche Skispringer wieder aus Sachsen kommen: Neue Vogtlandschanzen in Klingenthal nach Sport-Vorbildern benannt

Blick auf die neuen Vogtlandschanzen in Mühlleithen.
Blick auf die neuen Vogtlandschanzen in Mühlleithen. Bild: Johannes Schmidt
Die K10-Nachwuchsschanze trägt den Namen von Ulrike Gräßler (links). Rechts Bernd Schädlich, der die Einweihung moderierte.
Die K10-Nachwuchsschanze trägt den Namen von Ulrike Gräßler (links). Rechts Bernd Schädlich, der die Einweihung moderierte. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Henry Glaß enthüllt das Namensschild der Nachwuchsschanze K-25.
Henry Glaß enthüllt das Namensschild der Nachwuchsschanze K-25. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, grüne Jacke) gekommen.
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, grüne Jacke) gekommen. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Blick auf die neuen Vogtlandschanzen in Mühlleithen.
Blick auf die neuen Vogtlandschanzen in Mühlleithen. Bild: Johannes Schmidt
Die K10-Nachwuchsschanze trägt den Namen von Ulrike Gräßler (links). Rechts Bernd Schädlich, der die Einweihung moderierte.
Die K10-Nachwuchsschanze trägt den Namen von Ulrike Gräßler (links). Rechts Bernd Schädlich, der die Einweihung moderierte. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Henry Glaß enthüllt das Namensschild der Nachwuchsschanze K-25.
Henry Glaß enthüllt das Namensschild der Nachwuchsschanze K-25. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, grüne Jacke) gekommen.
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, grüne Jacke) gekommen. Bild: VSC Klingenthal/Florian Müller
Oberes Vogtland
Damit erfolgreiche Skispringer wieder aus Sachsen kommen: Neue Vogtlandschanzen in Klingenthal nach Sport-Vorbildern benannt
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Klingenthaler Ortsteil Mühlleithen sind im Rahmen der Landesjugendspiele vier neue Nachwuchsschanzen eingeweiht worden. Höhepunkt war die Benennung nach Klingenthaler Ski-Legenden. Wer sich davon sichtlich gerührt zeigte.

Sie ist eine Pionierin des Damenskispringens, eng mit dem VSC Klingenthal verbunden und künftige Namensgeberin der kleinsten Vogtlandschanze in Mühlleithen: Mit sichtlicher Rührung weihte Ulrike Gräßler die neue K10 am Samstag im Rahmen der Landesjugendspiele offiziell ein. „Es ist für mich eine besondere Wertschätzung, gerade auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
08.01.2026
2 min.
Skispringen und Nordische Kombination in Klingenthal: Am Wochenende laufen gleich zwei Wettbewerbe parallel
In Sachen Schnee sieht es in der Klingenthaler Vogtland-Arena aktuell gut aus.
Der FIS-Continentalcup und der „kleine Bruder“ FIS-Cup werden in Klingenthal und Mühlleithen ausgetragen. Ausrichter VSC ist auch in Sachen Wetter optimistisch.
Florian Müller
07.01.2026
3 min.
Erst springen, dann laufen mit Hindernissen: Wieso die Aschbergskispiele für die jüngsten Sportler so wichtig sind
Die jüngsten Nachwuchssportler waren bei den Aschbergskispielen in Mühlleithen voll bei der Sache.
Beim für viele der 37 jungen nordischen Kombinierer ersten Winter-Wettkampf der Saison wurde in Mühlleithen Vielseitigkeit gefordert. Dabei überzeugte auch ein siegreiches Trio des VSC Klingenthal.
Florian Wißgott
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
Mehr Artikel