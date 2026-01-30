MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei.
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei. Bild: F. Müller/VSC Klingenthal
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei.
Zur Schanzenweihe in Mühlleithen war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei. Bild: F. Müller/VSC Klingenthal
Oberes Vogtland
„Wir geben nicht auf“: Vision von Nordischer Ski-WM in Klingenthal steht weiter
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn der Deutsche Skiverband 2033 Oberstdorf als Bewerber für eine WM ins Rennen schickt, geben sich Verantwortliche in Sachsen nicht geschlagen. In Klingenthal steht damit die Vision vom Bau einer zweiten Schanze.

Sachsen zog die Bewerbung zur Austragung der Nordischen Skiweltmeisterschaften 2033 in Klingenthal und Oberwiesenthal zwar zurück - der Deutsche Skiverband (DSV) bevorzugte Oberstdorf wegen besserer Chancen. Dennoch verfolgen die Vogtländer weiter ihren WM-Traum. „Wir haben gelernt, für unsere Ziele zu kämpfen. Mit unseren Partnern in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
12:00 Uhr
4 min.
Nur sechs Starter aus der Region: Darum waren die vogtländischen Langläufer bei den Landesjugendspielen kaum vertreten
Victoria Götzel vom VSC Klingenthal war eines der wenigen vogtländischen Langlauftalente, die am Wochenende bei den Landesjugendspielen in Mühlleithen am Start standen.
Als Gastgeber machte der VSC Klingenthal am vergangenen Wochenende einen tollen Job. Bei den eigenen Teilnehmerzahlen aber gab es viel Luft nach oben. Woran das lag und wer dem Verein den Rang abläuft.
Annika-Alicia Saunus
25.01.2026
4 min.
Damit erfolgreiche Skispringer wieder aus Sachsen kommen: Neue Vogtlandschanzen in Klingenthal nach Sport-Vorbildern benannt
Blick auf die neuen Vogtlandschanzen in Mühlleithen.
Im Klingenthaler Ortsteil Mühlleithen sind im Rahmen der Landesjugendspiele vier neue Nachwuchsschanzen eingeweiht worden. Höhepunkt war die Benennung nach Klingenthaler Ski-Legenden. Wer sich davon sichtlich gerührt zeigte.
Florian Wißgott
Mehr Artikel