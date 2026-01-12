MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven. Bild: Eckhard Sommer
Die Ortsstraße Zur Alm muss gemäß eines Gerichtsurteils nicht auf 2,5 Meter Breite durch die Stadt ausgebaut werden.
Die Ortsstraße Zur Alm muss gemäß eines Gerichtsurteils nicht auf 2,5 Meter Breite durch die Stadt ausgebaut werden. Bild: Eckhard Sommer
Die Straße „Zur Alm“ in Klingenthal wird durch die Stadt seit Jahren im Winter nicht mehr geräumt und gestreut.
Die Straße „Zur Alm“ in Klingenthal wird durch die Stadt seit Jahren im Winter nicht mehr geräumt und gestreut. Bild: Eckhard Sommer
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven. Bild: Eckhard Sommer
Die Ortsstraße Zur Alm muss gemäß eines Gerichtsurteils nicht auf 2,5 Meter Breite durch die Stadt ausgebaut werden.
Die Ortsstraße Zur Alm muss gemäß eines Gerichtsurteils nicht auf 2,5 Meter Breite durch die Stadt ausgebaut werden. Bild: Eckhard Sommer
Die Straße „Zur Alm“ in Klingenthal wird durch die Stadt seit Jahren im Winter nicht mehr geräumt und gestreut.
Die Straße „Zur Alm“ in Klingenthal wird durch die Stadt seit Jahren im Winter nicht mehr geräumt und gestreut. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.

Zu Beginn eines neuen Jahres hoffen die Menschen in der Regel darauf, dass sich neue Wege aus scheinbar aussichtslosen Situationen auftun. Nicht so auf der Alm in Klingenthal. Dort hat ein Urteil des Verwaltungsgerichtes kurz vor Weihnachten den Menschen die Hoffnung genommen, bald wieder zu ihren Grundstücken fahren, in den Genuss von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:45 Uhr
8 min.
„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition
Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin: Petra Köpping (SPD).
In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Tino Moritz
28.11.2025
4 min.
Klingenthaler Alm-Terrorist mal wieder vor Gericht: Zeigt der Staat jetzt Zähne?
Wegen dieser Szenerie kommt es am Montag vor dem Auerbacher Amtsgericht zu einer Gerichtsverhandlung. Alm-Bewohner hatten - wie so oft - eine Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.
Das Amtsgericht Auerbach verhandelt am Montag eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Sie steht exemplarisch für die seit Monaten andauernde Blockade der Alm-Straße. Warum Anwohner der Gerichtstermin überrascht.
Daniela Hommel-Kreißl
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
01.12.2025
4 min.
Alm-Streit endet vor Gericht erneut mit Freispruch für den Beschuldigten – aus Mangel an Beweisen
Thomas Kaiser verließ einmal mehr verzweifelt ein Gericht. „Niemand hilft uns.“
Im Zweifel für den Angeklagten: Deshalb endete ein weiteres Verfahren am Amtsgericht Auerbach mit Freispruch. Anwohner Thomas Kaiser ist verzweifelt.
Daniela Hommel-Kreißl
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
17:46 Uhr
2 min.
Leipzig vor Verpflichtung von Außenstürmer Sani
Aktiv auf dem Transfermarkt: RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. (Archivbild)
RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.
Mehr Artikel