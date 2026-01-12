„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal

Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.

Zu Beginn eines neuen Jahres hoffen die Menschen in der Regel darauf, dass sich neue Wege aus scheinbar aussichtslosen Situationen auftun. Nicht so auf der Alm in Klingenthal. Dort hat ein Urteil des Verwaltungsgerichtes kurz vor Weihnachten den Menschen die Hoffnung genommen, bald wieder zu ihren Grundstücken fahren, in den Genuss von...