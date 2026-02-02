MENÜ
Der Teich im Erlbacher Schlosspark steht vor einer Sanierung.
Der Teich im Erlbacher Schlosspark steht vor einer Sanierung.
Oberes Vogtland
Das passiert an Teichen im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Bürger sorgen sich um die Feuerlöschteiche in Gopplasgrün und das Gewässer im Erlbacher Schlosspark. Für sie gab es zur öffentlichen Ortschaftsratssitzung Informationen, wie es weitergeht.

An den Teichen im Markneukirchener Ortsteil Erlbach besteht Handlungsbedarf. Zum einen geht es um das Gewässer im Schlosspark. Dazu hakte Eckhard Künzel im Ortschaftsrat nach. „Wir haben das häufiger angesprochen. Der Parkteich sollte entschlämmt werden“, verlangte Ortschaftsratsvorsitzender André Worbs (Freie Wähler). Er erinnert daran,...
Mehr Artikel