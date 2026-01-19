„Das Umfeld ist toll“: Junge Frau absolviert Ausbildung in Musikhalle Markneukirchen - und holt bekannten Comedian

Emely Büttner lernt Veranstaltungskauffrau in der Musikhalle Markneukirchen. Mit ihr blickt Geschäftsführer André Czinkewitz in die Zukunft. „Freie Presse“ sprach mit ihr am Samstag bei der Ü30-Party.

Mit Emely Büttner hat die Musikhalle Markneukirchen jetzt eine Auszubildende. Im August vergangenen Jahres begann die 18-Jährige dort eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau.