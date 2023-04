Der Alm-Terror von Klingenthal hört nicht auf: Hilft nur noch wegziehen?

Es ist noch dunkel, als Marion Reckin-Kaiser aufwacht und überlegt, ob sie mal zum Arzt gehen sollte. Sie könnte fragen, wie man besser schläft. Ohne Pillen. Die will sie nicht. Schneeregen prasselt gegen die Scheiben. Und das Ende April. Wenigstens könnten sie in die Garage gehen mit den ganzen Leuten, falls das Wetter so bleibt.