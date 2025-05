Deutsche Bratschistin erhält 1. Preis in Markneukirchen

Die 24-jährige Carla Usberti hat am Freitagabend den 60. Internationalen Instrumentalwettbewerb im Fach Viola gewonnen. In einer hochklassigen Konkurrenz vergab die Jury drei weitere Preise.

Die Jury hat es am Freitagabend in Markneukirchen spannend gemacht: Fast eine Dreiviertelstunde beriet sie über die Preisträger im Fach Viola beim 60. Internationalen Instrumentalwettbewerb. Kurz nach 21 Uhr stand es dann fest: Der 1. Preis geht an die 24-jährige Carla Usberti. Die gebürtige Landshuterin hatte zuvor eine zusätzliche Hürde...