Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland: Ex-Bürgermeister Konrad Stahl übernimmt Vereinsvorsitz

Oberes Vogtland
Während der neun Millionen Euro teure Anbau an die Raumfahrtschau in Morgenröthe-Rautenkranz läuft, wechselt der Verein Deutsche Raumfahrtausstellung seinen Vorsitzenden. Das sind die Gründe.
Konrad Stahl hat den Vorsitz des Vereins Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz übernommen. Er tritt die Nachfolge von Karin Schädlich an, die seit vielen Jahren in der Raumfahrtausstellung arbeitet, aber 2026 in Rente geht. Ausstellungsleiterin Katrin Trommer wurde während der Mitgliederversammlung des Vereins zur...
