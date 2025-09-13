Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland: Planungsbüro forciert Space-Träume

Am Erweiterungsbau der Raumfahrtausstellung geht es voran. Weitere Planungen für die interaktive Ausstellung sind beauftragt. Wie es nun weitergeht, beschloss der Gemeinderat.

Der Gemeinderat Muldenhammer hat ein Nachtragsangebot der Helmstedt Kluge GbR bestätigt und das Unternehmen mit weiteren Planungsarbeiten für die Neugestaltung der Deutschen Raumfahrtausstellung betraut. Der Gemeinderat Muldenhammer hat ein Nachtragsangebot der Helmstedt Kluge GbR bestätigt und das Unternehmen mit weiteren Planungsarbeiten für die Neugestaltung der Deutschen Raumfahrtausstellung betraut.