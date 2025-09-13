Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Raumfahrtausstellung liegen im Kostenrahmen.
Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Raumfahrtausstellung liegen im Kostenrahmen.
Oberes Vogtland
Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland: Planungsbüro forciert Space-Träume
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Erweiterungsbau der Raumfahrtausstellung geht es voran. Weitere Planungen für die interaktive Ausstellung sind beauftragt. Wie es nun weitergeht, beschloss der Gemeinderat.

Der Gemeinderat Muldenhammer hat ein Nachtragsangebot der Helmstedt Kluge GbR bestätigt und das Unternehmen mit weiteren Planungsarbeiten für die Neugestaltung der Deutschen Raumfahrtausstellung betraut.
