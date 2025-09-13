Deutsche Raumfahrtausstellung im Vogtland: Planungsbüro forciert Space-Träume

Oberes Vogtland
Am Erweiterungsbau der Raumfahrtausstellung geht es voran. Weitere Planungen für die interaktive Ausstellung sind beauftragt. Wie es nun weitergeht, beschloss der Gemeinderat.
Der Gemeinderat Muldenhammer hat ein Nachtragsangebot der Helmstedt Kluge GbR bestätigt und das Unternehmen mit weiteren Planungsarbeiten für die Neugestaltung der Deutschen Raumfahrtausstellung betraut.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.