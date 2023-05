Die ersten Gäste kamen schon vor Programmbeginn: Riesen-Andrang beim Rhododendronfest in Bad Elster

Von historischen Fahrzeugen bis zu musikalischen Darbietungen: Das 4. Rhododendronfest lockte am Wochenende sehr viele Menschen in das Sächsische Staatsbad. Geboten wurde so einiges.

Der Badeplatz und Kurpark waren voller Menschen: Das 4. Rhododendronfest in Bad Elster hat den Nerv der Besucher getroffen. Der Andrang war enorm. Laut Thomas Röh vom Elsteraner Gewerbe- und Tourismusverein sei man überrascht gewesen, dass an beiden Tagen schon am Vormittag - teilweise noch vor Programmbeginn - zahlreiche Besucher im Ort...