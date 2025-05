Die fast vergessene Geschichte eines Lagers für Vertriebene im Vogtland

Schloss Voigtsberg in Oelsnitz war nach dem Zweiten Weltkrieg das einzige Durchschleusungslager für Heimatlose in die US-Besatzungszone. Ein sperriges Thema für eine Ausstellung. Wie wird es trotzdem angepackt?

Die Hände über den Kopf zusammenschlagen - das würde so mancher Ausstellungsgestalter beim Thema der neuen Sonderschau auf Schloss Voigtsberg. Es geht um sechs, sieben Jahre, in denen die Burg Flüchtlings- und Durchschleusungslager war. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, vor allem aber bis Ende 1951. Es war nicht irgendein Lager....