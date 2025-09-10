Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Foto: Johannes Schmidt
Bild: Foto: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
„Die Liebe hört niemals auf“: Friedhofshalle in Erlbach ist frisch saniert
Von Johannes Schmidt
Die Sanierungsarbeiten an der Leichenhalle auf dem Friedhof in Erlbach wurden beendet. Mit welchen Veränderungen Hoffnung und Trost gespendet werden soll.

Die Leichenhalle auf dem Friedhof Erlbach ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder nutzbar. Die Fassade und das Dach des Hauptgebäudes wurden erneuert. Innen wurden Holzschalungen aufgearbeitet, ein neuer Boden verlegt, Infrarotheizung, Tonanlage und eine LED-Beleuchtung wurden eingebaut. Zusätzlich wurde Barrierefreiheit geschaffen....
