„Die Liebe hört niemals auf“: Friedhofshalle in Erlbach ist frisch saniert

Oberes Vogtland
Die Sanierungsarbeiten an der Leichenhalle auf dem Friedhof in Erlbach wurden beendet. Mit welchen Veränderungen Hoffnung und Trost gespendet werden soll.
Die Leichenhalle auf dem Friedhof Erlbach ist nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder nutzbar. Die Fassade und das Dach des Hauptgebäudes wurden erneuert. Innen wurden Holzschalungen aufgearbeitet, ein neuer Boden verlegt, Infrarotheizung, Tonanlage und eine LED-Beleuchtung wurden eingebaut. Zusätzlich wurde Barrierefreiheit geschaffen....
