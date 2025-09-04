Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
André und Christina Hüttner (rechts) bei ihrem Besuch im Rathaus von Fiumefreddo. Links: Vize-Bürgermeister Alfio Vassallo und Bürgermeister Angelo Torrisi.
André und Christina Hüttner (rechts) bei ihrem Besuch im Rathaus von Fiumefreddo. Links: Vize-Bürgermeister Alfio Vassallo und Bürgermeister Angelo Torrisi. Bild: André Hüttner
Oberes Vogtland
Die vergessene Partnerstadt auf Sizilien: Stadt im Vogtland sucht neuen Draht nach Bella Italia
Redakteur
Von Tino Beyer
Seit 2004 besteht zwischen Oelsnitz und Fiumefreddo in Italien eine offizielle Verbindung. Aufgrund der Entfernung waren die Kontakte jedoch eingeschlafen. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen.

Seit 21 Jahren sind die Städte Oelsnitz und Fiumefreddo offiziell Partnerstädte. Geld der Europäischen Union hatte die Beziehung seinerzeit befördert, 2006 waren Orchester beider Städte beispielsweise gemeinsam in Oelsnitz aufgetreten. Doch dann wurde es ruhig um die Beziehung zur 9000-Einwohner-Stadt am Ätna auf Sizilien. Zuletzt erinnerte...
Mehr Artikel