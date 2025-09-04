Die vergessene Partnerstadt auf Sizilien: Stadt im Vogtland sucht neuen Draht nach Bella Italia

Oberes Vogtland
Seit 2004 besteht zwischen Oelsnitz und Fiumefreddo in Italien eine offizielle Verbindung. Aufgrund der Entfernung waren die Kontakte jedoch eingeschlafen. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen.
Seit 21 Jahren sind die Städte Oelsnitz und Fiumefreddo offiziell Partnerstädte. Geld der Europäischen Union hatte die Beziehung seinerzeit befördert, 2006 waren Orchester beider Städte beispielsweise gemeinsam in Oelsnitz aufgetreten. Doch dann wurde es ruhig um die Beziehung zur 9000-Einwohner-Stadt am Ätna auf Sizilien. Zuletzt erinnerte...
