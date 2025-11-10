Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Autorin mit den Weihnachtskindern beim Treffen in Schöneck: Christina Seidel, Justin, Aylin, Celina, Lucy, Philip und Niklas (von rechts).
Die Autorin mit den Weihnachtskindern beim Treffen in Schöneck: Christina Seidel, Justin, Aylin, Celina, Lucy, Philip und Niklas (von rechts). Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Die „Weihnachtskinder“ aus dem Vogtland werden 18: Autorin plant zweites Buch
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hallenser Autorin Christina Seidel schreibt über acht vogtländische Kinder, die Weihnachten 2007 geboren wurden. Sie hat sie durch Kindheit und Jugend begleitet. Jetzt arbeitet sie erneut an einem Buch.

Alles begann kurz vor Weihnachten in der Vogtlandbahn. Das Wetter war mies und die Natur im Ruhezustand. „Ich war mit meinem Mann im Urlaub und ich hatte keine Lust, aus dem Fenster zu schauen. Da gab es ja nichts Schönes von der Landschaft zu sehen. Also griff ich nach der 'Freien Presse', die im Zug auslag. Beim Durchblättern ist mir sofort...
06.10.2025
2 min.
Hohe Auszeichnung für Feuerwehrmann aus dem Vogtland
Jens Spranger wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Gold verliehen.
Die Verdienste von Jens Spranger aus Schöneck wurden vom Freistaat mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen gewürdigt.
Eckhard Sommer
27.10.2025
4 min.
Raumfahrtunternehmen übernimmt Technisat-Werk im Vogtland
Das Technisat-Werk in Schöneck.
Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB aus Bremen erwirbt den Betrieb in Schöneck. Den wollte Technisat eigentlich schließen. Jetzt kommt es anders – und am Freitag der Ministerpräsident.
Tino Beyer
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
