Die Wurst mit dem Knick: Schanzenknacker nicht nur beim Weltcup im Vogtland begehrt

Seit fast 20 Jahren gibt es die Schanzenknacker der Lengenfelder Fleischerei Floß. Seither ist sie eine der beliebtesten Würste der Fleischerei. Doch wie bekommt sie eigentlich ihren markanten Knick?

In der Lengenfelder Fleischerei Floß läuft die Produktion der Schanzenknacker auf Hochtouren. Während der Fis-Weltcup-Springen vom 12. bis 14. Dezember wird die beliebte Wurst wieder in der Vogtland Arena angeboten.