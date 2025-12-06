Diese Häuser im Oberen Vogtland haben neue Eigentümer

Zur Herbstauktion in Dresden kamen Gebäude aus Markneukirchen, Tannenbergsthal und Adorf unter den Hammer.

Der Wohnblock Clara-Wieck-Ring 26 im Markneukirchner Neubaugebiet hat einen neuen Eigentümer. Zur Herbstauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen im Deutschen Hygienemuseum in Dresden ging die Immobilie in der Musikstadt für 275.050 Euro weg. Das Mindestgebot lag bei 275.000 Euro. Die Anlage aus dem Jahr 1988 umfasst 60 Wohnungen, von denen...