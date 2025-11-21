Diese Stadt im Vogtland will Parkgebühren: Aber Zahlen ist nicht nötig

Zwei Euro soll die Nutzung der Stellflächen an der Gopplasgrüner Höhe, an Wirtsberg, Bismarcksäule und Freilichtmuseum kosten. Aber es gibt nirgendwo Parkautomaten. Was soll das Ganze?

Es klingt wie ein Witz: Für vier Parkplätze an Ausflugszielen rund um Markneukirchen weist die Stadtverwaltung nun daraufhin, dass sie gebührenpflichtig sind. Zwei Euro soll es kosten. Aber nirgends stehen Parkscheinautomaten, und Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) betont ausdrücklich, „es wird niemand abgestraft“, der ohne zu zahlen... Es klingt wie ein Witz: Für vier Parkplätze an Ausflugszielen rund um Markneukirchen weist die Stadtverwaltung nun daraufhin, dass sie gebührenpflichtig sind. Zwei Euro soll es kosten. Aber nirgends stehen Parkscheinautomaten, und Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) betont ausdrücklich, „es wird niemand abgestraft“, der ohne zu zahlen...