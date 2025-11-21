Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Parken am Loipeneinstieg Hoher Brand kostet ab sofort zwei Euro - oder doch nicht?
Das Parken am Loipeneinstieg Hoher Brand kostet ab sofort zwei Euro - oder doch nicht? Bild: Johannes Schmidt
Das Parken am Loipeneinstieg Hoher Brand kostet ab sofort zwei Euro - oder doch nicht?
Das Parken am Loipeneinstieg Hoher Brand kostet ab sofort zwei Euro - oder doch nicht? Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Diese Stadt im Vogtland will Parkgebühren: Aber Zahlen ist nicht nötig
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Euro soll die Nutzung der Stellflächen an der Gopplasgrüner Höhe, an Wirtsberg, Bismarcksäule und Freilichtmuseum kosten. Aber es gibt nirgendwo Parkautomaten. Was soll das Ganze?

Es klingt wie ein Witz: Für vier Parkplätze an Ausflugszielen rund um Markneukirchen weist die Stadtverwaltung nun daraufhin, dass sie gebührenpflichtig sind. Zwei Euro soll es kosten. Aber nirgends stehen Parkscheinautomaten, und Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) betont ausdrücklich, „es wird niemand abgestraft“, der ohne zu zahlen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
05.11.2025
2 min.
Klare Verhältnisse geschaffen: Dorf im Vogtland verbessert Infrastruktur
Freigabe in Landwüst: Toni Meinel, Max Werner, Katrin Weller, Frank Schellig, Erik Sefkow (v. li.).
Nach 16 Jahren ist das Flurneuordnungs-Projekt im Ort geschafft. An der Straße Am Wirtsberg ist zu sehen, was durch Miteinander vieler entstanden ist.
Ronny Hager
27.09.2025
3 min.
Markneukirchen kippt umstrittenen Namen für Parkplatz
Der Innenstadt-Parkplatz Roter Markt in Markneukirchen soll 2026 neu gestaltet werden.
Gymnasiasten wollten bei der Neugestaltung der Stellflächen am Roten Markt an mehr als 100 Jahre Druckerei-Tradition an diesem Ort erinnern. Stadträte plädieren mehrheitlich für eine andere Variante. Auch bei der Namensgebung gibt es eine Veränderung.
Ronny Hager
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel