Diese Veränderungen gibt es in der Oelsnitzer AfD-Fraktion

Tilo Dudek ist nach seinem Umzug nach Adorf aus dem Stadtrat ausgeschieden.

Personelle Veränderungen in der AfD-Fraktion im Oelsnitzer Stadtrat: Tilo Dudek scheidet aus dem Stadtrat aus. Dem hat das Stadtparlament in seiner Sitzung am Mittwoch entsprochen. Grund ist sein Umzug nach Adorf. Nächster Nachrücker auf der AfD-Liste ist Chris Hüttner. Er wird das Mandat voraussichtlich annehmen, aber als partei- und...