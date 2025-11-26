Diese wichtige Verbindung ins Obere Vogtland ist 2026 gesperrt

Vogtländer, die auf der Alten Schönecker Straße zwischen Oelsnitz und dem Oberland pendeln, müssen sich nächstes Jahr auf eine Umleitung einstellen. Was gebaut wird und wie lange die Arbeiten dauern.

Im nächsten Jahr wird ein Teilstück der Alten Schönecker Straße gebaut. Darüber informierte der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) jetzt den Stadtrat.