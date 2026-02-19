Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet

Oberes Vogtland
Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.
Im Vogtland beginnt in Kürze eine große Baustelle, die das gesamte Jahr 2026 Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Von März bis November wird im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf die marode Brücke über den Görnitzbach durch einen Neubau ersetzt. Zudem werden ein Teil der Ortsdurchfahrt (Alte Schönecker Straße) sowie die Kreuzung mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.