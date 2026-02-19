MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu. Bild: Ronny Hager
Die Ortsdurchfahrt Raasdorf wird von März bis November gesperrt.
Die Ortsdurchfahrt Raasdorf wird von März bis November gesperrt. Bild: Tilo Steiner
Die Alte Schönecker Straße in Raasdorf wird auf 230 Meter in Richtung „Kappel“ grundhaft ausgebaut.
Die Alte Schönecker Straße in Raasdorf wird auf 230 Meter in Richtung „Kappel“ grundhaft ausgebaut. Bild: Christian Schubert
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu.
Die Brücke über den Görnitzbach in Raasdorf wird ab März abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge dieser und weiterer Bauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt bis November zu. Bild: Ronny Hager
Die Ortsdurchfahrt Raasdorf wird von März bis November gesperrt.
Die Ortsdurchfahrt Raasdorf wird von März bis November gesperrt. Bild: Tilo Steiner
Die Alte Schönecker Straße in Raasdorf wird auf 230 Meter in Richtung „Kappel“ grundhaft ausgebaut.
Die Alte Schönecker Straße in Raasdorf wird auf 230 Meter in Richtung „Kappel“ grundhaft ausgebaut. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Wichtige Straße im Vogtland von März bis November gesperrt: Was das für Autofahrer bedeutet
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird Großbaustelle. Was dort geplant ist und worauf sich Autofahrer einstellen sollten.

Im Vogtland beginnt in Kürze eine große Baustelle, die das gesamte Jahr 2026 Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Von März bis November wird im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf die marode Brücke über den Görnitzbach durch einen Neubau ersetzt. Zudem werden ein Teil der Ortsdurchfahrt (Alte Schönecker Straße) sowie die Kreuzung mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Diese wichtige Verbindung ins Obere Vogtland ist 2026 gesperrt
Die Alte Schönecker Straße, die auch durch Raasdorf führt, wird 2026 saniert.
Vogtländer, die auf der Alten Schönecker Straße zwischen Oelsnitz und dem Oberland pendeln, müssen sich nächstes Jahr auf eine Umleitung einstellen. Was gebaut wird und wie lange die Arbeiten dauern.
Daniela Hommel-Kreißl
11.02.2026
1 min.
Vogtlandkreis baut neue Brücke in Oelsnitzer Ortsteil
Die Brücke in Raasdorf wird ab März für gut 600.000 Euro durch einen Neubau ersetzt.
Von März bis Oktober wird auf der Alten Schönecker Straße im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf gebaut. Auch eine neue Brücke über den Görnitzbach entsteht.
Uwe Selbmann
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
19:04 Uhr
2 min.
Kommentar zum Deutschland-Monitor: Studie zeigt Widersprüche
Mit dem Zustand der Demokratie sind im Westen Deutschlands mehr Menschen zufrieden als im Osten. -
Deutschland-Monitor über die Demokratiezufriedenheit in Ost und West
Neue Berliner Redaktionsgesellschaf
18.02.2026
4 min.
Tollkühne Ski-Springer im Erzgebirge: Im Auslauf ging es sogar über einen Bach und die Hauptstraße
 7 Bilder
Sportler André Helbig zeigt auf den Hang der ehemaligen Skischanze in Gahlenz.
Die Skischanze in Gahlenz bei Oederan war mehr als ein Sport-Ort – sie war ein Symbol für Pioniergeist und Gemeinschaftssinn. Einwohner und Turner hoben die Turnerschanze aus der Taufe.
Christof Heyden
19:04 Uhr
5 min.
Musik der Woche: Michael Schenker auf UFO-Gedächtnis-Tour, Charli XCX auf Rettungsmission und Behemoth auf dem Scheiterhaufen
Der Gitarrengott zeigt sich als Metal-Scharnier, Charli XCX verschönert „Wuthering Heights“, und Nergal freut sich über billige Promo. Peaches übertreibt den Sex. Aber was können wir von der neuen Fjørt erwarten?
Tim Hofmann
Mehr Artikel