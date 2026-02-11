Vogtlandkreis baut neue Brücke in Oelsnitzer Ortsteil

Oberes Vogtland
Von März bis Oktober wird auf der Alten Schönecker Straße im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf gebaut. Auch eine neue Brücke über den Görnitzbach entsteht.
