MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von März bis Oktober wird in Raasdorf gebaut.
Von März bis Oktober wird in Raasdorf gebaut. Bild: Christian Schubert/Archiv
Von März bis Oktober wird in Raasdorf gebaut.
Von März bis Oktober wird in Raasdorf gebaut. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Vogtlandkreis baut neue Brücke in Oelsnitzer Ortsteil
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von März bis Oktober wird auf der Alten Schönecker Straße im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf gebaut. Auch eine neue Brücke über den Görnitzbach entsteht.

Im Zuge ab März geplanter Kanal- und Straßenbauarbeiten auf der Alten Schönecker Straße im Oelsnitzer Ortsteil Raasdorf wird auch eine neue Brücke über den Görnitzbach errichtet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
26.11.2025
2 min.
Diese wichtige Verbindung ins Obere Vogtland ist 2026 gesperrt
Die Alte Schönecker Straße, die auch durch Raasdorf führt, wird 2026 saniert.
Vogtländer, die auf der Alten Schönecker Straße zwischen Oelsnitz und dem Oberland pendeln, müssen sich nächstes Jahr auf eine Umleitung einstellen. Was gebaut wird und wie lange die Arbeiten dauern.
Daniela Hommel-Kreißl
11:45 Uhr
2 min.
Weg frei für größeres Straßenbauvorhaben im Vogtland - ein anderes wird dafür verschoben
Die Ortsdurchfahrt ist eng und in schlechtem Zustand. Ab 2026 wird sie saniert.
Bis Ende 2027 ist unter abschnittsweiser Vollsperrung der Bau einer maroden Ortsdurchfahrt im Vogtland vorgesehen. Der Landkreis hat notwendige Mittel dafür geblockt - aus einem anderen Vorhaben im Oberen Vogtland.
Uwe Selbmann
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel