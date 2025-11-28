Dieser Aussichtsturm im Vogtland wird erstmals angestrahlt

Die Aussichtswarte wird ab 30. November erstmals angestrahlt - für sechs Wochen bis zum Tipflohmd am 10. Januar. Wer die Ideen zur Aktion des Heimatvereins hatte.

Die vielen Veranstaltungen rund um den ersten Advent im Oberen Vogtland werden am Sonntag um eine Facette reicher. Erstmals wird während der Advents- und Weihnachtszeit der Aussichtsturm im Adorfer Ortsteil Remtengrün beleuchtet, informiert Steffen Zeitler vom Heimatverein Remtengrün. In festlichem Licht - einfarbig statt blink-blink - wird der...