Hanfried Geuther aus Markneukirchen steuerte einen extrem übel riechenden Tintenfischpilz bei, den er in seinem Garten fand.
Hanfried Geuther aus Markneukirchen steuerte einen extrem übel riechenden Tintenfischpilz bei, den er in seinem Garten fand. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Dieser Pilz stinkt erbärmlich: Vogtländer hat Tintenfischpilze im Garten
Von Eckhard Sommer
Zum ersten Mal fand am Samstag in der Naturschutzstation Riedelhof Eubabrunn ein Pilztag statt. Gezeigt wurden 140 verschiedene Arten. Eine fällt vor allem durch ihren Geruch auf.

Durch den Innenhof der Naturschutzstation Riedelhof in Eubabrunn zog am Samstag ein ziemlich übler „Duft“ – um es freundlich auszudrücken. Dafür hatte Hanfried Geuther gesorgt. Denn er brachte zur Pilzausstellung einen Tintenfischpilz mit.
