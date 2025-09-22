Dieser Pilz stinkt erbärmlich: Vogtländer hat Tintenfischpilze im Garten

Oberes Vogtland
Zum ersten Mal fand am Samstag in der Naturschutzstation Riedelhof Eubabrunn ein Pilztag statt. Gezeigt wurden 140 verschiedene Arten. Eine fällt vor allem durch ihren Geruch auf.
Durch den Innenhof der Naturschutzstation Riedelhof in Eubabrunn zog am Samstag ein ziemlich übler „Duft“ – um es freundlich auszudrücken. Dafür hatte Hanfried Geuther gesorgt. Denn er brachte zur Pilzausstellung einen Tintenfischpilz mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.