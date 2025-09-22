Dieser Pilz stinkt erbärmlich: Vogtländer hat Tintenfischpilze im Garten

Zum ersten Mal fand am Samstag in der Naturschutzstation Riedelhof Eubabrunn ein Pilztag statt. Gezeigt wurden 140 verschiedene Arten. Eine fällt vor allem durch ihren Geruch auf.

Durch den Innenhof der Naturschutzstation Riedelhof in Eubabrunn zog am Samstag ein ziemlich übler „Duft" – um es freundlich auszudrücken. Dafür hatte Hanfried Geuther gesorgt. Denn er brachte zur Pilzausstellung einen Tintenfischpilz mit.