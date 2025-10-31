Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Emil, der Sohn von Oliver und Antonia Meinel aus Adorf, ließ sich frisch gepressten Apfelsaft schmecken.
Emil, der Sohn von Oliver und Antonia Meinel aus Adorf, ließ sich frisch gepressten Apfelsaft schmecken. Bild: Eckhard Sommer
Emil, der Sohn von Oliver und Antonia Meinel aus Adorf, ließ sich frisch gepressten Apfelsaft schmecken.
Emil, der Sohn von Oliver und Antonia Meinel aus Adorf, ließ sich frisch gepressten Apfelsaft schmecken. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Besucheransturm im Riedelhof: So lief in diesem Jahr die Apfelmesse in Eubabrunn
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 160 Apfelsorten konnten die Organisatoren in diesem Jahr den Besuchern am Reformationstag in einer Ausstellung präsentieren. Hinzu kamen noch einmal mehr als 200 verschiedene Kürbisse.

Emil leckte sich genüsslich die Lippen und nickte begeistert, als seine Eltern Antonia und Oliver Meinel aus Adorf ihn fragten „Na, schmeckt es dir denn?“, obwohl die Reaktion ihres Sohnes schon die Antwort gab. Wie hätte sie auch anders ausfallen können: Einen solch leckeren Vitamintrank wie den von Tino Adler per Muskelkraft – und ihm...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
MDR-Gartenexpertin im Vogtland: Dafür war ihr Rat gefragt
Helma Bartholomay gab auch Tipps zum Obstbaumschnitt.
Helma Bartholomay, bekannt aus dem MDR, gibt beim Holztag in Eubabrunn Gartentipps. Ob Hibiskus oder Buchsbaumzünsler, sie kennt die Antworten auf alle Pflanzensorgen und sorgt für blühende Gärten.
Eckhard Sommer
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
22.09.2025
4 min.
Dieser Pilz stinkt erbärmlich: Vogtländer hat Tintenfischpilze im Garten
Hanfried Geuther aus Markneukirchen steuerte einen extrem übel riechenden Tintenfischpilz bei, den er in seinem Garten fand.
Zum ersten Mal fand am Samstag in der Naturschutzstation Riedelhof Eubabrunn ein Pilztag statt. Gezeigt wurden 140 verschiedene Arten. Eine fällt vor allem durch ihren Geruch auf.
Eckhard Sommer
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
Mehr Artikel