Besucheransturm im Riedelhof: So lief in diesem Jahr die Apfelmesse in Eubabrunn

Mehr als 160 Apfelsorten konnten die Organisatoren in diesem Jahr den Besuchern am Reformationstag in einer Ausstellung präsentieren. Hinzu kamen noch einmal mehr als 200 verschiedene Kürbisse.

Emil leckte sich genüsslich die Lippen und nickte begeistert, als seine Eltern Antonia und Oliver Meinel aus Adorf ihn fragten „Na, schmeckt es dir denn?", obwohl die Reaktion ihres Sohnes schon die Antwort gab. Wie hätte sie auch anders ausfallen können: Einen solch leckeren Vitamintrank wie den von Tino Adler per Muskelkraft – und ihm...