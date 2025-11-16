Dieser Verein macht im Vogtland etwas los

Seit 20 Jahren ist der Dorfclub in Hammerbrücke aktiv. Fünf große Veranstaltungen im Jahr laufen unter seiner Regie, bei denen auch Feuerwehr, Jugendclub und Sportverein mitziehen.

Seit 20 Jahren gibt es den Dorfclub Hammerbrücke mit Vereinshaus an der Tannenbergsthaler Straße. Seit 2018 ist Dietmar Schwarzenberger Vorsitzender des Vereins. 21 Mitglieder hat der Verein - dazu kommen drei Hammerbrücker Vereine: die Feuerwehr, der Jugendclub und der Sportverein. Deren Mitglieder engagieren sich im Dorfclub, der für fünf...