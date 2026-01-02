MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2026 wird entscheidend beim Ratsinfosystem der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz.
2026 wird entscheidend beim Ratsinfosystem der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa
2026 wird entscheidend beim Ratsinfosystem der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz.
2026 wird entscheidend beim Ratsinfosystem der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa
Oberes Vogtland
Digitales: „In Triebel und Eichigt tut man sich noch schwer“
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ratsinformationssystem in der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz soll überall auf den gleichen Stand kommen - zum Nutzen für Bürger und Räte. Dafür ist aber im Jahr 2026 noch einiges zu tun.

Fast keine Gemeinde oder Stadt im oberen Vogtland kommt mehr ohne aus - ein digitales Ratsinformationssystem. Es erleichtert Bürgern, mit wenigen Klicks zu erfahren, was in den Gremien besprochen wird - ohne, dass sie die Sitzung besuchen müssen und ohne Livestream aus den Beratungen, den viele Kommunen ablehnen. In der Verwaltungsgemeinschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
09:00 Uhr
1 min.
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.
Ronny Hager
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
27.12.2025
1 min.
Neues Blitzer-Fahrzeug im Vogtland: Es klingelt in der Kasse
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz.
Die Stadt Oelsnitz hat im Oktober einen mobilen Blitzer angeschafft. Jetzt zog sie eine erste Bilanz.
Tino Beyer
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
Mehr Artikel