Digitales: „In Triebel und Eichigt tut man sich noch schwer“

Das Ratsinformationssystem in der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz soll überall auf den gleichen Stand kommen - zum Nutzen für Bürger und Räte. Dafür ist aber im Jahr 2026 noch einiges zu tun.

Fast keine Gemeinde oder Stadt im oberen Vogtland kommt mehr ohne aus - ein digitales Ratsinformationssystem. Es erleichtert Bürgern, mit wenigen Klicks zu erfahren, was in den Gremien besprochen wird - ohne, dass sie die Sitzung besuchen müssen und ohne Livestream aus den Beratungen, den viele Kommunen ablehnen. In der Verwaltungsgemeinschaft...