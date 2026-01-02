Digitales: „In Triebel und Eichigt tut man sich noch schwer“

Oberes Vogtland
Das Ratsinformationssystem in der Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz soll überall auf den gleichen Stand kommen - zum Nutzen für Bürger und Räte. Dafür ist aber im Jahr 2026 noch einiges zu tun.
Fast keine Gemeinde oder Stadt im oberen Vogtland kommt mehr ohne aus - ein digitales Ratsinformationssystem. Es erleichtert Bürgern, mit wenigen Klicks zu erfahren, was in den Gremien besprochen wird - ohne, dass sie die Sitzung besuchen müssen und ohne Livestream aus den Beratungen, den viele Kommunen ablehnen. In der Verwaltungsgemeinschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.