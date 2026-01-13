MENÜ
Gerald Pfretzschner, der Ururur-Enkel des Musikinstrumentenhändlers Gustav Adolf Pfretzschner, zur Eröffnung der Sonderausstellung im Gerber-Hans-Haus Markneukirchen.
Gerald Pfretzschner, der Ururur-Enkel des Musikinstrumentenhändlers Gustav Adolf Pfretzschner, zur Eröffnung der Sonderausstellung im Gerber-Hans-Haus Markneukirchen. Bild: Johannes Schmidt
Der Pfretzschner-Schrank in Markneukirchen zeigt bis April 2027 eine Kabinetts-Ausstellung. Er steht im Gerber-Hans-Haus neben der Riesengeige.
Der Pfretzschner-Schrank in Markneukirchen zeigt bis April 2027 eine Kabinetts-Ausstellung. Er steht im Gerber-Hans-Haus neben der Riesengeige. Bild: Johannes Schmidt
In der Vitrine zeigt ein Ausstellungsstück ein Foto des vor 100 Jahren verstorbenen Verlegers, Musikers und Musikinstrumentensammlers Paul de Wit.
In der Vitrine zeigt ein Ausstellungsstück ein Foto des vor 100 Jahren verstorbenen Verlegers, Musikers und Musikinstrumentensammlers Paul de Wit. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Doppel-Ausstellung: Markneukirchen zeigt Raritäten
Redakteur
Von Ronny Hager
Zwei Sonderschauen im Musikinstrumenten-Museum zeigen Instrumente der Firma Gustav Adolf Pfretzschner und erinnern an einen auch für das Vogtland bedeutenden Verleger und Musikinstrumentensammler.

Für Aufsehen sorgt das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen gleich in doppeltem Maße: Zwei neue Kabinett-Sonderausstellungen im Gerber-Hans-Haus offenbaren Raritäten und holen Verbindungen ans Licht, die für den heimischen Instrumentenbau wie auch das Museum von großer Bedeutung sind. Zum einen widmet sich das Museum dem 100. Todestag des...
