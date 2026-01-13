Doppel-Ausstellung: Markneukirchen zeigt Raritäten

Oberes Vogtland
Zwei Sonderschauen im Musikinstrumenten-Museum zeigen Instrumente der Firma Gustav Adolf Pfretzschner und erinnern an einen auch für das Vogtland bedeutenden Verleger und Musikinstrumentensammler.
Für Aufsehen sorgt das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen gleich in doppeltem Maße: Zwei neue Kabinett-Sonderausstellungen im Gerber-Hans-Haus offenbaren Raritäten und holen Verbindungen ans Licht, die für den heimischen Instrumentenbau wie auch das Museum von großer Bedeutung sind. Zum einen widmet sich das Museum dem 100. Todestag des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.