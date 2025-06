Dorf im Vogtland feiert 700-Jähriges: Warum Oma und Enkelin ihren Ort so lieben

Die Festwoche 700 Jahre Posseck steuert am Wochenende auf ihren Höhepunkt zu. Zwei Frauen aus verschiedenen Generationen erzählen über ihren Ort im ehemaligen Grenzgebiet.

Das Dorf hat sich herausgeputzt. Bunte Wimpelketten flattern an Gartenzäunen. Wer dahinter wohnt, hat vielfach skurrile Figuren in historischer Kleidung aufgestellt: Figuren ähnlich jenen, die einst in Posseck lebten. So sehr putzt sich das kleine Dorf nicht immer heraus. Es braucht einen Anlass wie das 700-jährige Ortsjubiläum. Das wird seit...