Die Regie für die Gutsscheune Ottengrün liegt seit 2023 bei der Gemeinde Bösenbrunn.
Die Regie für die Gutsscheune Ottengrün liegt seit 2023 bei der Gemeinde Bösenbrunn. Bild: Ronny Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Dorfclub Ottengrün hat sich aufgelöst
Redakteur
Von Ronny Hager
Das Ende des Vereins, der früher Feste im kleinen Ort organisierte, hatte sich länger abgezeichnet.

Den Dorfclub Ottengrün gibt es nicht mehr. „Er wurde aufgelöst. Das Amtsgericht Chemnitz hat uns bestätigt, dass er erloschen ist“, sagte der Bösenbrunner Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn). Früher hat die im Jahr 2000 gegründete Vereinigung viele Feste im kleinen Ortsteil organisiert - Bauernfest,...
