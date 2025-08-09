Dorfclub Ottengrün hat sich aufgelöst

Oberes Vogtland
Das Ende des Vereins, der früher Feste im kleinen Ort organisierte, hatte sich länger abgezeichnet.
Den Dorfclub Ottengrün gibt es nicht mehr. „Er wurde aufgelöst. Das Amtsgericht Chemnitz hat uns bestätigt, dass er erloschen ist“, sagte der Bösenbrunner Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn). Früher hat die im Jahr 2000 gegründete Vereinigung viele Feste im kleinen Ortsteil organisiert - Bauernfest,...
