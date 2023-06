Drei Autos bei Unfall beschädigt

Reichenbach.

Unfall am Freitagabend in Reichenbach: Eine 55-Jährige war mit ihrem Renault auf der Lengenfelder Straße in Richtung Autobahn unterwegs und wechselte nach der Ampelkreuzung Reichsstraße/Annenplatz in den linken von zwei Fahrstreifen. In diesem Moment kam hinter ihr ein 27-Jähriger mit seinem BMW mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und stieß mit dem Renault zusammen, wie die Polizei informierte. Durch den Aufprall geriet der BMW in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Audi eines 23-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Mit dem BMW-Fahrer wurde zudem ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt und dabei ein Wert von 0,6 Promille festgestellt. (tb)