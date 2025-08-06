Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michael Schautschick (rechts) ist froh, dass die Unternehmensnachfolge geregelt ist, sein Sohn Mathias die Zuckertütenproduktion in Markneukirchen aufrecht erhält. Bild: Christian Schubert
Michael Schautschick (rechts) ist froh, dass die Unternehmensnachfolge geregelt ist, sein Sohn Mathias die Zuckertütenproduktion in Markneukirchen aufrecht erhält. Bild: Christian Schubert
Michael Schautschick (rechts) ist froh, dass die Unternehmensnachfolge geregelt ist, sein Sohn Mathias die Zuckertütenproduktion in Markneukirchen aufrecht erhält.
Michael Schautschick (rechts) ist froh, dass die Unternehmensnachfolge geregelt ist, sein Sohn Mathias die Zuckertütenproduktion in Markneukirchen aufrecht erhält. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Eckig für den Osten, rund für den Westen: Vogtländer produzieren 1,5 Millionen Zuckertüten
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Verpackungsmittel GmbH aus Markneukirchen kennt das deutsche Zuckertütengeheimnis - und die Motive, die Schulanfänger lieben. Was liegt aktuell im Trend?

Im 35. Jahr nach der Wiedervereinigung sollte man meinen, dass die Unterschiede im Leben der Deutschen in Ost und West nicht mehr so gravierend sind wie zur Wende. In einigen Bereichen gibt es sie dennoch. Beispiel: Schulanfang. „In den Altbundesländern fallen die Schulanfangsfeiern mitunter nicht so groß aus wie in den neuen“, sagt Michael...
