Edeka im Vogtland wird für Neubau abgerissen

Oberes Vogtland
Der Einkaufsmarkt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Markt an derselben Stelle ersetzt. Wann er eröffnen soll, und ob es eine Übergangslösung für Kunden und Mitarbeiter gibt.
Der Edeka in Adorf wird abgerissen und durch einen Neubau an derselben Stelle ersetzt. Nach einem Abverkauf in den vergangenen Wochen war der Markt an der Elsterstraße am vergangenen Freitag letztmals geöffnet. Der Abbruch des Marktes und die Errichtung des neuen Einkaufszentrums nahe der Ortsdurchfahrt wird das Jahr 2026 prägen. Wie...
