Der Abriss des Edeka-Marktes in Adorf läuft.
Der Abriss des Edeka-Marktes in Adorf läuft. Bild: Eckhard Sommer
Der Einkaufsmarkt an der Elsterstraße wird bis November durch einen Neubau ersetzt.
Der Einkaufsmarkt an der Elsterstraße wird bis November durch einen Neubau ersetzt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Supermarkt-Abriss im Vogtland läuft
Von Ronny Hager
Wer auf der B 92 durch Adorf fährt, kann den Abbruch des bisherigen Edeka-Marktes beobachten. Er wird bis November von einem größeren Neubau ersetzt.

In Adorf hat der Abbruch des bisherigen Edeka-Marktes an der Elsterstraße/B 92 begonnen. Nach der Schließung des Marktes Anfang Januar und der Entkernung sollen die Abbrucharbeiten nach den Worten von Marktbetreiber Marcel Schuldes bis Ende März abgeschlossen sein. Der Markt wird an gleicher Stelle durch einen größeren Neubau ersetzt. Er...
