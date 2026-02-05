Supermarkt-Abriss im Vogtland läuft

Wer auf der B 92 durch Adorf fährt, kann den Abbruch des bisherigen Edeka-Marktes beobachten. Er wird bis November von einem größeren Neubau ersetzt.

In Adorf hat der Abbruch des bisherigen Edeka-Marktes an der Elsterstraße/B 92 begonnen. Nach der Schließung des Marktes Anfang Januar und der Entkernung sollen die Abbrucharbeiten nach den Worten von Marktbetreiber Marcel Schuldes bis Ende März abgeschlossen sein. Der Markt wird an gleicher Stelle durch einen größeren Neubau ersetzt.