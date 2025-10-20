Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Mädler (Mitte), Bauvorstand des Heimatfördervereins Oelsnitz, und sein Vize Frank Egerland (links) engagierten sich stark für den Gedenkstein. Rechts Vereinschef Björn Fläschendräger.
Jan Mädler (Mitte), Bauvorstand des Heimatfördervereins Oelsnitz, und sein Vize Frank Egerland (links) engagierten sich stark für den Gedenkstein. Rechts Vereinschef Björn Fläschendräger. Bild: Hager
Jan Mädler (Mitte), Bauvorstand des Heimatfördervereins Oelsnitz, und sein Vize Frank Egerland (links) engagierten sich stark für den Gedenkstein. Rechts Vereinschef Björn Fläschendräger.
Jan Mädler (Mitte), Bauvorstand des Heimatfördervereins Oelsnitz, und sein Vize Frank Egerland (links) engagierten sich stark für den Gedenkstein. Rechts Vereinschef Björn Fläschendräger. Bild: Hager
Oberes Vogtland
Edel und schwer: Oelsnitzer setzen neuen Gedenkstein
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stadtwald Röhrholz erinnert nach fast 70 Jahren wieder ein Ehrenmal an den lange vergessenen Tourismus-Pionier Max Leppig. Zur Einweihung am Sonntagnachmittag gab es gleich mehrere Überraschungen.

Oelsnitz besitzt seit Sonntagnachmittag ein echtes Schwergewicht. 1,4 Tonnen bringt er auf die Waage, der neue Gedenkstein aus heimischen Diabas zu Ehren von Max Leppig (1863 bis 1926). Der pensionierte Eisenbahninspektor war vor 100 Jahren eine der Schlüsselfiguren bei der Erschließung des Stadtwaldes Röhrholz. Mitglieder des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Kult-Kirwe, Mandolinen-Star, Kutschen-Korso: Tipps für das Wochenende im oberen Vogtland
Am Sonntag wird die seit August bestehende Kirwe-Wette der Erlbacher (Foto) gegen die Grünbacher aufgelöst: Los geht es 15 Uhr bei der 315. Erlbacher Kirwe im Kirwepark.
In Erlbach steigt das große Volksfest, Bad Elster erwartet Avi Avital - und am Samstag steigt die Herbstwanderung Durchs Zwotaer Land mit Pferdekutschen-Begleitung sowie Hindernisfahren.
Ronny Hager
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
18.10.2025
2 min.
Oelsnitz: Neuer Gedenkstein für Tourismus-Pionier
Max Leppig (1863-1926) war ein Pionier der Erschließung des Oelsnitzer Stadtwaldes.
Max Leppig hat vor mehr als 100 Jahren die Grundlagen für die Wege-Erschließung des Stadtwaldes Röhrholz gelegt. Am Sonntagnachmittag wird an ihn erinnert. Dort, wo auch der Ursprungsgedenkstein war.
Ronny Hager
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel