Edel und schwer: Oelsnitzer setzen neuen Gedenkstein

Oberes Vogtland
Im Stadtwald Röhrholz erinnert nach fast 70 Jahren wieder ein Ehrenmal an den lange vergessenen Tourismus-Pionier Max Leppig. Zur Einweihung am Sonntagnachmittag gab es gleich mehrere Überraschungen.
Oelsnitz besitzt seit Sonntagnachmittag ein echtes Schwergewicht. 1,4 Tonnen bringt er auf die Waage, der neue Gedenkstein aus heimischen Diabas zu Ehren von Max Leppig (1863 bis 1926). Der pensionierte Eisenbahninspektor war vor 100 Jahren eine der Schlüsselfiguren bei der Erschließung des Stadtwaldes Röhrholz. Mitglieder des...
