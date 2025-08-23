Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Grundschule Eichigt ist Zirkuszeit. Die Vorstellungen sind auf dem nahen Hartplatz.
An der Grundschule Eichigt ist Zirkuszeit. Die Vorstellungen sind auf dem nahen Hartplatz. Bild: Hager/Archiv
An der Grundschule Eichigt ist Zirkuszeit. Die Vorstellungen sind auf dem nahen Hartplatz.
An der Grundschule Eichigt ist Zirkuszeit. Die Vorstellungen sind auf dem nahen Hartplatz. Bild: Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Eichigt: Kinder werden zu Stars in der Manege
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Projektzirkus Happy Kids ist in wenigen Tagen zum dritten Mal an der Grundschule zu Gast. Wann die Vorstellungen stattfinden.

Manege frei für die Zirkustalente aus Eichigt und umliegenden Orten: In wenigen Tagen schlägt der Projektzirkus Happy Kids im Vogtlanddorf seine Zelte auf. Dabei stehen aber nicht die Zirkusprofis im Mittelpunkt, sondern die Kinder der Grundschule Eichigt und der benachbarten Kindertagesstätte Juniorkiste. Bei den Vorstellungen im Zelt auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
24.07.2025
2 min.
Großer Straßenbau im Vogtland ab 2026: Das sind die Wünsche vor Ort
Eichigts Räte wünschen, dass der Fußweg auf der Seite des Gemeindeamtes (Foto) beginnt.
Ab nächstem Jahr soll die kaputte Ortsdurchfahrt gebaut werden: Eichigts Gemeinderäte wollen den geplanten Fußweg auf die andere Straßenseite verlegen und auf zwei von sechs Bushaltestellen verzichten
Ronny Hager
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
19.07.2025
1 min.
Kaputte Straße im Vogtland: Am Montag wird geredet
Die Ortsdurchfahrt Eichigt (Kreisstraße 7850) soll ab kommendem Jahr gebaut werden.
Die seit langem geforderten Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Eichigt sollen 2026 beginnen. Zum Bau und seinen Details gibt es eine öffentliche Beratung.
Ronny Hager
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel