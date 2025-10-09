Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Eichigt will nicht gegen den Freistaat wegen der im Zensus genannten Einwohnerzahlen klagen. Foto: Bild: Stock.adobe
Eichigt will nicht gegen den Freistaat wegen der im Zensus genannten Einwohnerzahlen klagen. Foto: Bild: Stock.adobe
Oberes Vogtland
Eichigt: Klage gegen Freistaat „aussichtslos“
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Gemeinde will nicht wegen entgangener Zuschüsse des Landes durch neu festgestellte Einwohnerzahlen vor Gericht ziehen. Die Nachbargemeinde Bösenbrunn ist sogar ein Gewinner durch den Zensus.

Die Gemeinde Eichigt sieht von der Idee ab, den Freistaat Sachsen wegen weniger Landeszuschüssen zu verklagen. Wie die Nachbargemeinde Triebel verliert Eichigt Geld durch niedrigere Einwohnerzahlen, die bei der Bevölkerungserhebung Zensus 2022 festgestellt worden. Doch der juristische Weg soll nicht verfolgt werden, sagte Bürgermeister Stephan...
