Eigentümerin verzweifelt: Wie weiter mit diesem einst glanzvollen Ferienhotel im Vogtland?

Einst war der Schönecker Hof die beste Adresse in Schöneck. Doch seit vielen Jahren steht das Gebäude leer und verfällt. Jetzt ist die Eigentümerin mit einem Hilferuf im Stadtrat aufgetreten.

Verzweiflung schwingt in ihrer Stimme, als Ute Fabian, die Besitzerin des baufälligen Schönecker Hofs, während der Bürgerfragestunde in Schöneck das Wort ergreift. Die Verzweiflung hatte sie schon getrieben, sich hilfesuchend an den Stadtrat zu wenden - mit einem Thema, das sie keine Nacht mehr richtig schlafen lässt: Was soll aus dem...