Ein Briefkasten als Lostrommel: Wie die Adorfer zu Gewinnern werden können

Ab Montag steigt in Adorf ein Gewinnspiel, bei dem örtliche Gewerbetreibende täglich Preise verlosen. Adorf will damit beim Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte“ teilnehmen. So geht‘s.

Am Gebäude der ehemaligen Wolfsschlucht am Markt in Adorf weist ein vom Adorfer Künstler Nico Roth gestaltetes Banner auf eine besondere Aktion hin, bei der die Bürgerschaft einbezogen wird. Die Stadt hat sich mit 30 örtlichen Unternehmen zusammengetan und verlost Gutscheine, die von diesen Firmen gesponsert werden.