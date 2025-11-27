Ein Dankeschön für ihren Einsatz: Wofür diese Vogtländer ausgezeichnet wurden

Die Spielplatz-Arbeitsgruppe Hundsgrün und der Motorsportverein Ebersbach sind ausgezeichnet worden - für Spielplatztiefbau und das Stoppelfeldrennen.

Nicht meckern, sondern anpacken: Das zeichnet die Träger des Eichigter Bürgerpreises aus. Er geht an die Arbeitsgruppe Hundsgrüner Spielplatz und den Motorsportverein Ebersbach. In Hundsgrün packten viele an, um den Tiefbau des neuen Spielplatzes zu erledigen. Den Preis nahmen (linkes Bild, v. links) Jouleen Glawe, Uwe Sommer, Christian Kiel,...