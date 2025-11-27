Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Ein Dankeschön für ihren Einsatz: Wofür diese Vogtländer ausgezeichnet wurden
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spielplatz-Arbeitsgruppe Hundsgrün und der Motorsportverein Ebersbach sind ausgezeichnet worden - für Spielplatztiefbau und das Stoppelfeldrennen.

Nicht meckern, sondern anpacken: Das zeichnet die Träger des Eichigter Bürgerpreises aus. Er geht an die Arbeitsgruppe Hundsgrüner Spielplatz und den Motorsportverein Ebersbach. In Hundsgrün packten viele an, um den Tiefbau des neuen Spielplatzes zu erledigen. Den Preis nahmen (linkes Bild, v. links) Jouleen Glawe, Uwe Sommer, Christian Kiel,...
