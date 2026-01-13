„Ein Glücksfall“: Vogtländischer Maschinenbauer nach Insolvenz gerettet

Oberes Vogtland
Ende Oktober hatten die Verantwortlichen der Firma Sporer PCS den schweren Gang zum Insolvenzgericht machen müssen. Wenige Wochen später gibt es nun eine Lösung für das angeschlagene Unternehmen.
Der im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Probleme geratene Maschinenbauer Sporer PCS aus dem vogtländischen Mühlental ist gerettet. Nach Monaten der Unsicherheit übernimmt der Reinigungsspezialist Vapic aus dem baden-württembergischen Neubulach-Oberhaugstett zu Jahresbeginn den Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Sämtliche Arbeitsplätze...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.