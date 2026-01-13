MENÜ
Michael Schmetzer war bisher geschäftsführender Gesellschafter der Firma Sporer PCS. Nach der Übernahme durch die süddeutsche Vapic GmbH bleibt er als Standortleiter weiter im Unternehmen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Blicken zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft (v.l.n.r.): Reiner Wolf, Michael Schmetzer, Samuel Wolf, Jonas Keppler. Bild: Vapic GmbH
Bei Sporer PCS in Mühlental werden vor allem Reinigungsmaschinen für die Industrie gefertigt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
„Ein Glücksfall“: Vogtländischer Maschinenbauer nach Insolvenz gerettet
Von Swen Uhlig
Ende Oktober hatten die Verantwortlichen der Firma Sporer PCS den schweren Gang zum Insolvenzgericht machen müssen. Wenige Wochen später gibt es nun eine Lösung für das angeschlagene Unternehmen.

Der im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Probleme geratene Maschinenbauer Sporer PCS aus dem vogtländischen Mühlental ist gerettet. Nach Monaten der Unsicherheit übernimmt der Reinigungsspezialist Vapic aus dem baden-württembergischen Neubulach-Oberhaugstett zu Jahresbeginn den Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Sämtliche Arbeitsplätze...
