Ein Leben für die Feuerwehr: Fast ein halbes Jahrhundert ist dieser Vogtländer schon als Retter im Einsatz

Oberes Vogtland
Stefan Jähn ist seit 46 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, davon 35 als Wehrleiter. Unzählige Hilfeleistungen, Brandbekämpfungen und auch drei Hochwassereinsätze stehen zu Buche. Eine Sache ist ihm besonders wichtig.
Viele Auszeichnungen hat Stefan Jähn aus Tannenbergsthal schon erhalten. Während der Gemeinderatssitzung kam eine weitere hinzu. Stefan Jähn erhielt den mit 300 Euro dotierten Bürgerpreis der Gemeinde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.