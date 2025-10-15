Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Ein Leben für die Feuerwehr: Fast ein halbes Jahrhundert ist dieser Vogtländer schon als Retter im Einsatz

Stefan Jähn wurde von der Gemeinde Muldenhammer für seine Verdienste um die Feuerwehr geehrt.
Stefan Jähn wurde von der Gemeinde Muldenhammer für seine Verdienste um die Feuerwehr geehrt. Bild: Christian Schubert
Stefan Jähn wurde von der Gemeinde Muldenhammer für seine Verdienste um die Feuerwehr geehrt.
Stefan Jähn wurde von der Gemeinde Muldenhammer für seine Verdienste um die Feuerwehr geehrt. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Ein Leben für die Feuerwehr: Fast ein halbes Jahrhundert ist dieser Vogtländer schon als Retter im Einsatz
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefan Jähn ist seit 46 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, davon 35 als Wehrleiter. Unzählige Hilfeleistungen, Brandbekämpfungen und auch drei Hochwassereinsätze stehen zu Buche. Eine Sache ist ihm besonders wichtig.

Viele Auszeichnungen hat Stefan Jähn aus Tannenbergsthal schon erhalten. Während der Gemeinderatssitzung kam eine weitere hinzu. Stefan Jähn erhielt den mit 300 Euro dotierten Bürgerpreis der Gemeinde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
3 min.
Straßenbau statt Feuerwehrauto: Gemeinderat im Vogtland entscheidet zugunsten lang ersehnter Sanierung
Auch die Muldebrücke wird saniert, wenn im April die Straßenbauarbeiten beginnen.
Um das Straßenbauprojekt Tannenbergsthaler Straße nicht zu gefährden, stellt Gemeinde im Vogtland die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr zurück. Für die Umsetzung beider Vorhaben fehlt das Geld.
Daniela Hommel-Kreißl
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
05.06.2025
2 min.
Feuerwehr im Vogtland ehrt ihre Helden und arbeitet mit neuer Wehrleitung
Stefan Jähn (2.von links) wurde von Daniel Löwenhagen mit der Verdienstmedaille in Gold geehrt.
Felix Walther führt die Feuerwehren in Muldenhammer als Gemeindewehrleiter weiter. Neuer Stellvertreter ist Michael Roß. Zur Jahreshauptversammlung gab es außerdem Ehrungen für verdiente Kameraden.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel