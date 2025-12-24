Ein Leben in Holz geschnitzt: Der Pfarrer aus dem Vogtland und seine erzgebirgische Weihnachtskrippe

Oberes Vogtland
Eine Weihnachtskrippe begleitet Thomas Seltmann durchs Leben. Sie erzählt von Kindheit in Oberwiesenthal, Geburt seiner Kinder und seiner eigenen schweren Krankheit. Die hat der Pfarrer im Ruhestand besiegt.
Zu den erzgebirgischen Krippen und Weihnachtsbergen mit den vielen kunstvoll geschnitzten Figuren hat der im vogtländischen Triebel wohnende Thomas Seltmann seit jeher eine besondere Beziehung. Stammt der Pfarrer in Ruhe doch aus Oberwiesenthal. Jahr für Jahr bewunderte er dort schon als Kind in der Kirche die von Karl Hertelt geschnitzte...
