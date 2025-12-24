Ein Leben in Holz geschnitzt: Der Pfarrer aus dem Vogtland und seine erzgebirgische Weihnachtskrippe

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Seltmann weiß nicht, wie viele Krippenfiguren er im Laufe der Jahre geschnitzt hat. Er nutzt verschiedene Holzarten - Linde natürlich, aber auch Kastanie oder Zirbe.
Thomas Seltmann weiß nicht, wie viele Krippenfiguren er im Laufe der Jahre geschnitzt hat. Er nutzt verschiedene Holzarten - Linde natürlich, aber auch Kastanie oder Zirbe. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Das gemalte Hintergrundbild der Krippe ist ein Dachbodenfund aus dem Erzgebirge. Die Darstellung ähnelt der auf der Hertelt-Krippe in Oberwiesenthal.
Das gemalte Hintergrundbild der Krippe ist ein Dachbodenfund aus dem Erzgebirge. Die Darstellung ähnelt der auf der Hertelt-Krippe in Oberwiesenthal. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Den Stall, in dem die heilige Familie untergebracht ist, bekam Thomas Seltmann als Kind von seinem Onkel geschenkt. Bis heute steht er auf seiner erzgebirgischen Krippe.
Den Stall, in dem die heilige Familie untergebracht ist, bekam Thomas Seltmann als Kind von seinem Onkel geschenkt. Bis heute steht er auf seiner erzgebirgischen Krippe. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Thomas Seltmann weiß nicht, wie viele Krippenfiguren er im Laufe der Jahre geschnitzt hat. Er nutzt verschiedene Holzarten - Linde natürlich, aber auch Kastanie oder Zirbe.
Thomas Seltmann weiß nicht, wie viele Krippenfiguren er im Laufe der Jahre geschnitzt hat. Er nutzt verschiedene Holzarten - Linde natürlich, aber auch Kastanie oder Zirbe. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Das gemalte Hintergrundbild der Krippe ist ein Dachbodenfund aus dem Erzgebirge. Die Darstellung ähnelt der auf der Hertelt-Krippe in Oberwiesenthal.
Das gemalte Hintergrundbild der Krippe ist ein Dachbodenfund aus dem Erzgebirge. Die Darstellung ähnelt der auf der Hertelt-Krippe in Oberwiesenthal. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Den Stall, in dem die heilige Familie untergebracht ist, bekam Thomas Seltmann als Kind von seinem Onkel geschenkt. Bis heute steht er auf seiner erzgebirgischen Krippe.
Den Stall, in dem die heilige Familie untergebracht ist, bekam Thomas Seltmann als Kind von seinem Onkel geschenkt. Bis heute steht er auf seiner erzgebirgischen Krippe. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Ein Leben in Holz geschnitzt: Der Pfarrer aus dem Vogtland und seine erzgebirgische Weihnachtskrippe
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Weihnachtskrippe begleitet Thomas Seltmann durchs Leben. Sie erzählt von Kindheit in Oberwiesenthal, Geburt seiner Kinder und seiner eigenen schweren Krankheit. Die hat der Pfarrer im Ruhestand besiegt.

Zu den erzgebirgischen Krippen und Weihnachtsbergen mit den vielen kunstvoll geschnitzten Figuren hat der im vogtländischen Triebel wohnende Thomas Seltmann seit jeher eine besondere Beziehung. Stammt der Pfarrer in Ruhe doch aus Oberwiesenthal. Jahr für Jahr bewunderte er dort schon als Kind in der Kirche die von Karl Hertelt geschnitzte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
17:00 Uhr
4 min.
Das Vogtland und seine Sagengestalten: Der Star und ein fast Unbekannter
Gert Schäfer ist in der Adventszeit als Moosmannerzähler im gesamten Vogtland unterwegs. Auch im Plauener Komturhof verzauberte er die Zuhörer mit seinen Geschichten.
Der Moosmann hat vor allem in der Adventszeit Hochkonjunktur - und ein Vogtländer verkörpert ihn in diesen Tagen auf Weihnachtsmärkten. Aber es gibt auch Figuren, die nur an einem Ort bekannt sind, wie ein Blick nach Schöneck zeigt.
Daniela Hommel-Kreißl
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
11:00 Uhr
4 min.
Bernsdorf/Lichtenstein: Alte Weihnachtsberge als „Familienheiligtum“
Eberhard Otto am Heimatberg, der allerlei Szenen aus dem erzgebirgischen Leben etwa im Sägewerk, an Mühlen und im Bergbau vereint.
Als Kind war es für Eberhard Otto das Größte, wenn er dem Opa die Figuren zureichen durfte. Inzwischen ist er selbst Uropa und hütet ein Ensemble, an dem vier Generationen gewerkelt haben.
Bernd Appel
Mehr Artikel