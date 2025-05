Ein letztes Gedicht für Bad Elster: Mit 102 Jahren nimmt Bad Elsters treuester Kurgast Abschied

Der 102-jährige Hans Malsch aus Erfurt besuchte seit 1946 fast jährlich Bad Elster als Kurgast. Jetzt nimmt er Abschied und hat seine Erinnerungen in Verse gefasst.

Alles war schon geplant und sogar gebucht für die nächste Reise nach Bad Elster. Er wäre so gern wieder in den Kurort gekommen, hätte wie schon so oft um diese Zeit die blühenden, in voller Pracht stehen Rhododendronsträucher sehen, in der Frühlingssonne die Ruhe genießen, in den schönen Erinnerungen schwelgen und seinen Geburtstag, wenn...