„Ein Maurer setzt nicht einfach Stein auf Stein“: Meister aus dem Vogtland will junge Leute für Bauberuf begeistern

Tobias Tröger aus Hammerbrücke ist Maurermeister, Firmenchef und Dozent. Der fehlende Nachwuchs im Baugewerbe treibt ihn um. Dabei sieht er gute Aussichten für Berufseinsteiger.

Tobias Tröger sucht Fachkräfte: Maurer, Zimmerer, Betonbauer, Hochbaufacharbeiter, Baumaschinenführer. Es gebe ausreichend Arbeit. „Zwei Leute würde ich sofort einstellen“, sagt Tröger. Der Maurermeister hat 2023 von seinem Onkel die Firma Hummelbau in Hammerbrücke übernommen. Er bildet selbst auch aus - Maurer, Betonbauer und... Tobias Tröger sucht Fachkräfte: Maurer, Zimmerer, Betonbauer, Hochbaufacharbeiter, Baumaschinenführer. Es gebe ausreichend Arbeit. „Zwei Leute würde ich sofort einstellen“, sagt Tröger. Der Maurermeister hat 2023 von seinem Onkel die Firma Hummelbau in Hammerbrücke übernommen. Er bildet selbst auch aus - Maurer, Betonbauer und...