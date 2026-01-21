MENÜ
Tobias Tröger, Maurermeister und Dozent aus Hammerbrücke, wird am Samstag ab 10 Uhr in der Handwerkskammer Plauen für das Erlernen des Maurerberufes werben.
Für eine Ausbildung zum Maurer wird auch beim Tag des Handwerks am Samstag in der Handwerkskammer in Plauen geworben.
Marcel Seeling und Lukas Winkler stellen eine Betonschalung her.
Daniel Jakob fährt Material mit dem Stapler zum Transporter.
Oberes Vogtland
„Ein Maurer setzt nicht einfach Stein auf Stein“: Meister aus dem Vogtland will junge Leute für Bauberuf begeistern
Von Daniela Hommel-Kreißl
Tobias Tröger aus Hammerbrücke ist Maurermeister, Firmenchef und Dozent. Der fehlende Nachwuchs im Baugewerbe treibt ihn um. Dabei sieht er gute Aussichten für Berufseinsteiger.

Tobias Tröger sucht Fachkräfte: Maurer, Zimmerer, Betonbauer, Hochbaufacharbeiter, Baumaschinenführer. Es gebe ausreichend Arbeit. „Zwei Leute würde ich sofort einstellen“, sagt Tröger. Der Maurermeister hat 2023 von seinem Onkel die Firma Hummelbau in Hammerbrücke übernommen. Er bildet selbst auch aus - Maurer, Betonbauer und...
