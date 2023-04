Ein Schleswig-Holsteiner im Vogtland: Was ihm an der Region und seiner Arbeit als Bio-Landwirt gefällt

Fast genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass Jannis Buschtöns die Geschäftsführung des Hofgutes Eichigt übernahm. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner möchte, nachdem er in verschiedene Landwirtschaftsbetrieben in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt in leitender Funktion tätig war, nun im Vogtland sesshaft werden. "Mit...